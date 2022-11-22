دوليات

وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي: تايوان خط أمر بالنسبة لنا 

منذ 25 دقيقة
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(كونا) – حذر وزير الدفاع الصيني وي فينغ اليوم الثلاثاء نظيره الأمريكي لويد أوستن من أن تايوان أول خط أحمر في العلاقات الصينية – الأمريكية لا يجوز تجاوزه لأنها تقع في صلب المصالح الجوهرية للصين.
وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية أن تصريحات فينغ جاءت خلال اجتماعه بأوستن على هامش اجتماع وزراء الدفاع بدول رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في كمبوديا.
ونقل البيان عن وزير الدفاع الصيني القول إن تايوان هي تايوان الصين وتسوية قضية تايوان شأن خاص بالشعب الصيني وليس لأي قوة خارجية الحق في التدخل.
وأضاف أن الجيش الصيني لديه الأساس والعزم والثقة والقدرة على حماية إعادة التوحيد الوطنية بحزم.
ولفت إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن عقدا اجتماعا شخصيا خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا وتوصلا إلى توافقات مهمة لرسم المسار الصحيح لتنمية العلاقات بين البلدين.

منذ 25 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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