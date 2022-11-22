27 عقاراً للرجعان.. بيعت في مزاد علني بـ 28 مليون دينار

شهد مزاد شركة الإنماء العقارية بيع 27 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 28.698 مليون دينار وهي عقارات مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، وفقاً لـ «الراي».

وبيعت هذه العقارات بإشراف من النيابة العامة لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة بحق الرجعان وزوجته، في القضية رقم 1499/2008 حصر نيابة الأموال العامة ضد المحكوم عليهما لاسترداد الأموال العامة.

وتعدّ هذه العقارات أول دفعة من عقارات الرجعان وتبلغ نحو 42 عقاراً متوزعة بين الشويخ وقرطبة واليرموك وأبو فطيرة والمسايل والسالمية والزهراء وحطين.

وبيع بالمزاد العلني فيلا على 3 شوارع في منطقة الشويخ «ب» ومساحتها 1000 متر مربع بـ3.410 مليون دينار، بزيادة 13.66 في المئة عن سعرها الابتدائي البالغ 3 ملايين دينار، كما بيعت 4 أراض فضاء مساحة كل منها 810 أمتار مربعة في قرطبة بطن وظهر بسعرها الابتدائي لكل منها بـ 750 ألف دينار.

كما شهد المزاد منافسة على فيلا في اليرموك مساحتها 913 متراً مربعاً على شارع رئيسي وسكة خلفية بـ 1.565 مليون دينار، بزيادة بنسبة 30.4 في المئة وبقيمة 365 الفاً عن سعرها الابتدائي البالغ 1.2 مليون دينار، كما بيعت فيلا ثانية في اليرموك على مساحة 863 متراً مربعاً شارع وسكة جانبية بـ 1.03 مليون دينار بزيادة بنحو 30 ألفاً فقط عن سعرها الابتدائي، إلى جانب فيلا ثالثة في اليرموك أيضاً بمساحة 920 متراً مربعاً بسعرها الابتدائي البالغ 1.150 مليون دينار.

وخلال المزاد، تم بيع 17 أرضاً فضاء في منطقة أبو فطيرة بمساحة 500 متر مربع 4 منها بسعرها الابتدائي البالغ 400 ألف دينار، فيما كانت المنافسة محتدمة على أراض فضاء في المنطقة وتحديدا في أبو الحصانية مساحة كل منها 2000 متر مربع، بيعت الأولى بـ 1.91 مليون دينار بزيادة 560 ألفا عن سعرها الابتدائي، فيما بيعت الثانية بـ 1.8 مليون دينار بزيادة بنحو 450 ألف دينار.

وكانت أغلى العقارات أرض فضاء تقع في منطقة المسايل «المسيلة» تمتد على 3974 مترا مربعاً بيعت بنحو 6.6 مليون دينار بزيادة بنحو 2.85 مليون دينار وبنسبة 76 في المئة عن سعرها الابتدائي البالغ نحو 3.750 مليون دينار، بعد منافسة كبير جداً بين المتزايدين، ولم يتم المزايدة على 4 عقارات في الزهراء وعقارين في حطين.