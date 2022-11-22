محليات

800 ترخيص إلكتروني للمخيمات خلال أسبوع

منذ ساعة واحدة
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كشف مصدر أن بلدية الكويت منحت نحو 800 ترخيص إلكتروني في غضون 7 أيام، بعد فتح الحجز الإلكتروني لمواقع المخيمات 15 الجاري.

وأشار المصدر إلى إقبال كبير على التراخيص الإلكترونية وتسابق على حجز المواقع، نظراً لسهولة الحصول عليها وإتمام إجراءات دفع رسوم التأمين والترخيص بسهولة، وفقاً لـ«القبس».

وأوضح المصدر أن التراخيص توزعت على محافظتي الجهراء والأحمدي، حيث نالت مناطق الجهراء نحو %60 بواقع 600 ترخيص لـ18 موقعاً، بينما نالت الأحمدي قرابة 200 ترخيص توزعت على 16 موقعاً.

وأكد المصدر أن هناك إجراءات رقابية مشددة هذا العام، إضافة إلى توسع في الخدمات لرواد البر. 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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