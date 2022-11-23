الاتحاد الأوروبي : قطر حققت تقدماً ملحوظاً في حقوق العمالة

(كونا) – قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قطر أحرزت تقدما ملحوظا في حقوق العمالة في السنوات الماضية.

واضاف بوريل في خطاب وزع اليوم الاربعاء وألقته نيابة عنه مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس في جلسة بالرلمان الاوروبي حول قطر أن ” قطر كانت أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة وتبنت قانونا جديدا يحدد حدا أدنى غير تمييزي لأجور العاملين”.

واوضح أن هناك تحديات لا تزال قائمة رغم الجهود التي تبذلها قطر لضمان حقوق العمالة.

وتابع أنه “مع انطلاق كأس العالم في قطر يوم الاحد الماضي من المهم أن نلاحظ أن تنظيم البطولة في هذه الدولة الخليجية أسهم في الواقع بتسريع اصلاح نظام العمل فيها اذ أدى العمال المهاجرون دورا حيويا في إنشاء البنية التحتية لاستضافة كأس العالم”.

واكد بوريل استعداد الاتحاد لدعم ومساعدة قطر في أجندة إصلاح حقوق الانسان الخاصة بها والنظر الى ما وراء بريق هذه البطولة.