دوليات

الاتحاد الأوروبي : قطر حققت تقدماً ملحوظاً في حقوق العمالة

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قطر أحرزت تقدما ملحوظا في حقوق العمالة في السنوات الماضية.

واضاف بوريل في خطاب وزع اليوم الاربعاء وألقته نيابة عنه مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس في جلسة بالرلمان الاوروبي حول قطر أن ” قطر كانت أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة وتبنت قانونا جديدا يحدد حدا أدنى غير تمييزي لأجور العاملين”.

واوضح أن هناك تحديات لا تزال قائمة رغم الجهود التي تبذلها قطر لضمان حقوق العمالة.

وتابع أنه “مع انطلاق كأس العالم في قطر يوم الاحد الماضي من المهم أن نلاحظ أن تنظيم البطولة في هذه الدولة الخليجية أسهم في الواقع بتسريع اصلاح نظام العمل فيها اذ أدى العمال المهاجرون دورا حيويا في إنشاء البنية التحتية لاستضافة كأس العالم”.

واكد بوريل استعداد الاتحاد لدعم ومساعدة قطر في أجندة إصلاح حقوق الانسان الخاصة بها والنظر الى ما وراء بريق هذه البطولة. 

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

رئيسة وزراء بريطانيا: أعتذر عن الأخطاء السابقة.. ولن أتنحى عن منصبي

أكتوبر 18, 2022

مئات العراقيين يحيون الذكرى الثالثة لـ«احتجاجات تشرين»

أكتوبر 1, 2022

إصابة 31 سائحاً في انحراف حافلة عن مسارها شمال العراق 

منذ 5 أيام

التقرير الطبي لوفاة ممثل أردني بمصر: عقارٌ مشتق من «الفيل الأزرق» وُجد بيده

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى