محليات

«التربية»: حريصون على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتطوير شامل للتعليم

منذ 57 دقيقة
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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة بأن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني لم يدل بأي تصريح بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، مؤكدا أن المصدر الوحيد لأي تصريح للوزير او مسؤولي الوزارة هو موقع وزارة التربية الرسمي فقط وعبر المتحدث الرسمي لها.

وأكد الوهيدة في بيان صحافي صباح اليوم حرص وزارة التربية على أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الدول الشقيقة والصديقة فيما يتعلق بالشأن التعليمي، لتحقيق رؤية التطوير الشامل للتعليم من خلال وضع كافة الآليات والضوابط التي تضمن لدولة الكويت الارتقاء بالمنظومة التربوية، وتطوير العملية التعليمية، ومواكبة المستجدات المتغيرة عبر آليات عديدة حديثة، وذلك من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عالي من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية للارتقاء بمكانة دولة الكويت في قائمة التصنيف الدولي من حيث جودة التعليم، فالتعليم ركيزة أساسية في بناء الوطن وتطويره.

منذ 57 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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