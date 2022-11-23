«التقدم العلمي»: الفعاليات العلمية تعزز التعاون بين الباحثين وتبادل الخبرات

(كونا) – أكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور خالد الفاضل الاربعاء أن إقامة الفعاليات العلمية تعزز أواصر التعاون بين الباحثين وتبادل الخبرات العلمية فيما بينهم إضافة إلى بناء شبكة تواصل معرفي تعمق من خبراتهم المحلية والدولية.

جاء ذلك في كلمة للدكتور خالد الفاضل نقلها بيان صادر عن المؤسسة بمناسبة تنظيم فعالية (يوم الملصق العلمي الإلكتروني للباحثين) بهدف استعراض نتائج المشاريع البحثية التي نفذها باحثون كويتيون ومولتها المؤسسة.

وقال الفاضل إن الفعالية تهدف إلى إبراز الأبحاث ذات المستوى الرفيع خاصة التي تتناول مواضيع تقع ضمن استراتيجية المؤسسة وتتصل بالأولويات الوطنية مثل الطاقة والصحة والبيئة والأمن الغذائي والعلوم والهندسة وأبحاثا بشأن التصدي لجائحة (كورونا).

من جانبها قالت نائب المدير العام للبرامج الإستراتيجية في المؤسسة الدكتورة خولة الشايجي في كلمة مماثلة إن هذه الفعالية العلمية تسعى إلى التركيز على الأبحاث المتعلقة بتنمية القدرات ونشر العلوم.

وأوضحت أن الفعالية فرصة لمشاركة الأبحاث المهمة والمنشورة في مجلات علمية ذات تصنيف عالمي مرموق مع مجتمع البحث العلمي المحلي ما يسهم في إعداد الباحثين للمؤتمرات الدولية المستقبلية وتحسين رؤية البحث الكويتي من منظور عالمي.

وأكدت استمرار المؤسسة في استكمال استراتيجية الشراكات وتبادل الخبرات العلمية بين الباحثين الكويتيين ونظرائهم عبر إقامة هذه الفعاليات ومشاركة أبحاثهم العلمية للجمهور تشجيعا وترسيخا لثقافة تبادل المعرفة.