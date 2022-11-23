الثالث والعشرون من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثالث والعشرون من نوفمبر..

1916 – قصر السيف يستضيف أول مؤتمر في الكويت دعا إليه المقيم السياسي البريطاني في الخليج برسي كوكس وهدف إلى كسب الدعم العربي لبريطانيا لكنه لم يسفر عن نتائج إيجابية.

1960 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بإنشاء بنك الخليج برأسمال قدره 24 مليون روبية قبل أن يصبح رأسماله 085ر82 مليون دينار في نهاية عام 2004.

1992 – وضع العلامة السادسة بعد المئة على الحدود البرية بين العراق والكويت وهي العلامة الأخيرة لترسيم الحدود البرية.

1994 – وزارة الإعلام تفتتح أول مهرجان ثقافي في البلاد تحت مسمى (مهرجان القرين الثقافي) بتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

1999 – مجلس الأمة يرفض مرسوما بقانون بتعديل المادة الأولى من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الذي يقضي بمشاركة المرأة في الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الأمة.

2005 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بترخيص إنشاء كلية الكويت التقنية على أن تمنح دبلومات في إدارة الأعمال ونظم تكنولوجيا المعلومات.

2005 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بترخيص إنشاء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية وتتكون من كليات علوم الهندسة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية وإدارة الضيافة الفندقية والعلوم الاجتماعية وتقنية المعلومات والطب البشري والمستشفى الجامعي.

2009 – نادي الصليبيخات يتوج للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة الآسيوية ال12 للأندية لكرة اليد التي أقيمت في الأردن بفوزه على نظيره السد اللبناني ب 31 هدفا مقابل 29.

2014 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع الأردن اتفاقية منحة خاصة للمساعدة في استيعاب اللاجئين السوريين بقيمة 18 مليون دولار.

2016 – الكويت تسلم تبرعات تبلغ ستة ملايين دولار أمريكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تلبية للاحتياجات الإنسانية في العراق عن طريق الوكالات الدولية المتخصصة والصناديق التابعة للأمم المتحدة.

2017 – شركة البترول الكويتية العالمية تفوز بجائزة أفضل مشروع لعام 2017 التي تمنحها مؤسسة (بتروليوم إيكونومست) الإعلامية العالمية سنويا.

2019 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع مصر اتفاقية قرض قدره 25 مليون دينار كويتي للإسهام في تمويل مشروع طريق عرضي (4) ضمن (برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء).

2020 – نادي الكويت يتوج بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المحلي لكرة اليد موسم (2020-2021) بعد تغلبه على نظيره السالمية بنتيجة (32 – 21).

2020 – الكويت تشيع بمراسم عسكرية سبعة من شهداء الوطن ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990 بعد تسلم رفاتهم من العراق والتعرف على هوياتهم عبر البصمة الوراثية.

2020 – نجاح فريق طبي كويتي في إجراء عملية قسطرة قلبية لمريض في العقد الرابع من عمره يعاني مشاكل حادة باستخدام تقنية حديثة تطبق للمرة الأولى في الشرق الأوسط.