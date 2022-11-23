اقتصاد

الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 24 دقيقة
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(كونا) – انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسبة 0.06 في المئة إلى مستوى 0.307 فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.45 في المئة لمستوى 0.317 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.365 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.44 في المئة لمستوى 0.323 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 24 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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