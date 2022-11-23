مجلس الأمة

السعدون يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

منذ 30 دقيقة
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استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور مايك مينينديز والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة النائب عبدالله المضف وعضو اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري.
كما حضر من الجانب الأمريكي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هوليستايدر، ونائب رئيس البعثة بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة هادي ديب، وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

منذ 30 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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