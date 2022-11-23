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الكويت تحتضن رابع أكبر تجمُّع للقوات الأمريكية بالعالم

منذ ساعتين
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(كونا) – استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الأربعاء في ديوان عام الوزارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الحكومي والبرلماني بأمن وسلامة الكويت والمنطقة مقدما الشكر والثناء للكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات الأمريكية على أراضيها خاصة أن الكويت تحتضن رابع أكبر تجمع للقوات العسكرية الأمريكية في العالم.
وعلى صعيد آخر بحث الجانبان موضوع القرار الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بخفض الإنتاج حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أن القرار ليس سياسيا وأنه قرار مبني على دراسات فنية وتقنية لحفظ استقرار الأسواق العالمية وضمان أمن الطاقة وإمداداتها مشددا على ضرورة دعم كافة الجهود والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها ودعمها في مواجهة تحدياتها المستقبلية.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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