بايدن: حادث إطلاق النار بولاية فيرجينيا.. عمل عنف مروع

(كونا) – وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاربعاء حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة آخرين في متجر تسوق بولاية فيرجينيا بأنه عمل عنف مروع آخر لا معنى له.

وعبر الرئيس بايدن في بيان عن حزنه الشديد على ضحايا إطلاق النار وكذلك على أولئك الذين فقدوا أحباءهم في جميع أنحاء أمريكا في حوادث مأساوية موضحا أنه أعطى توجيهات للمسؤولين الفيدراليين لتقديم الدعم والمساعدة لسكان مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا حيث وقع حادث اطلاق النار.

وشدد على ضرورة أن يتحد الشعب معا ويقف كأمة ضد مثل هذه الحوادث مشيرا إلى أنه وقع هذا العام على أهم إصلاح للأسلحة النارية.

لكنه استدرك قائلا «هذا لا يكفي تقريبا .. بل يجب أن نتخذ إجراءات أكبر».