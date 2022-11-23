بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.7 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 16.7 نقطة ليبلغ مستوى 7555.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 في المئة.

وتم تداول 152.4 مليون سهم عبر 8311 صفقة نقدية بقيمة 39.5 مليون دينار «نحو 119.6 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.9 نقطة ليبلغ مستوى 5659.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.05 في المئة من خلال تداول 98 مليون سهم عبر 3082 صفقة نقدية بقيمة 7.9 مليون دينار «نحو 23.9 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 24.4 نقطة ليبلغ مستوى 8459.27 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29 في المئة من خلال تداول 84.4 مليون سهم عبر 5229 صفقة بقيمة 31.5 مليون دينار «نحو 95.4 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 7.9 نقطة ليبلغ مستوى 5814.08 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.14 في المئة من خلال تداول 57.02 مليون سهم عبر 2216 صفقة نقدية بقيمة 7.13 مليون دينار «نحو 21.6 مليون دولار».

وكانت شركات «معادن» و«تنظيف» و«كميفك» و«يونيكاب» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«مشاريع» و«وطني» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «الأنظمة» و«مشاريع» و«كويت ت» و«وثاق» الأكثر انخفاضا.