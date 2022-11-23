مجلس الأمة

بوقماز: إيصال الكهرباء للمطلاع عقب إنجاز أعمال البنية التحتية

منذ ساعتين
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كشفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز أن ايصال التيار الكهربائي إلى مدينة المطلاع سيتم عقب انتهاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أعمال البنية التحتية في المنطقة، والتي تتمثل في تنفيذ أعمال البنية التحتية لمحطات التحويل الثانوية جهد «433 / 11» كيلوفولت، وكابلات الجهد المنخفض «Lt» وكابلات الجهد المتوسط «HT».

وقالت بوقماز في اجابتها عن سؤال النائب مبارك الطشه: فيما يخص ضاحية عبدالله المبارك تم استلام 19 محطة تحويل ثانوية جهد «433 / 11» كيلوفولت وإطلاق التيار الكهربائي من المحطة الرئيسية «B» التي تم تشغيلها، وجارٍ استكمال أعمال البنية التحتية لمحطات التحويل الثانوية جهد «433 / 11» كيلوفولت المتبقية المرتبطة بمحطات التحويل الرئيسية «ACD» من «السكنية» ويتم تشغيلها بعد تسلمها.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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