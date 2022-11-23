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تركيا.. مقتل شخص ووإصابة 50 آخرين في زلزال دوزجة 

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت السلطات التركية أن مواطنا تركيا لقي حتفه إثر الزلزال الذي ضرب ولاية دوزجة شمال غربي تركيا بقوة 5.9 درجات فجر اليوم الأربعاء فيما بلغ عدد المصابين وفق آخر حصيلة 50 شخصا.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن المواطن لقي حتفه نتيجة سقوطه أرضا أثناء محاولته الخروج من منزله لحظة وقوع الزلزال الذي تسبب كذلك في وقوع أضرار مادية ببعض الأبنية ومنها القصر العدلي.
ووفقا لما أعلنته إدارة الطوارئ والكوارث التركية في بيان فإن معطيات وزارة الصحة تشير إلى أن المصابين هم 39 من سكان مدينة دوزجة و6 مصابين من محافظة زونغولداك والبقية من محافظات اسطنبول وصقاريا وبولو.
من جانبه أكد وزير الداخلية سليمان صويلو في تصريح صحفي أن قوات الأمن أكملت عمليات التفتيش في القرى المحيطة بموقع الزلزال ولم ترد أنباء عن أضرار جسيمة مشيرا إلى حدوث انقطاع للكهرباء أثناء الزلزال في بعض المناطق لكن السلطات تعمل على إعادة التيار حاليا.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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