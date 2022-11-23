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رئيس الوزراء العراقي: جادون في إقامة شراكة حقيقية مع الكويت

منذ 28 دقيقة
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(كونا) – أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأربعاء أن حكومة بلاده جادة في إقامة شراكة حقيقية مع الأشقاء في الكويت تنعكس بشكل ملموس وواضح على مصلحة الشعبين الجارين.
وقال السوداني في تصريح لـ«كونا» بمناسبة زيارته الرسمية للكويت «زيارتنا للكويت تعبر عن اعتزازنا به بلدا جارا عزيزا نرتبط به بعلاقة تاريخية».
وأضاف «استمعنا اليوم من القيادة الكويتية ما يؤكد رغبة حقيقية في المقابل من أجل التواصل والتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة».
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني غادر والوفد المرافق البلاد في وقت سابق اليوم بعد زيارة رسمية استمرت يوما واحدا. 

منذ 28 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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