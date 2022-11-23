سمو رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي 

(كونا) – عقد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني.

وجرى خلال جلسة المباحثات التي سادتها أجواء ودية بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر حامد الملا ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومعالي وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

وحضرها عن الجانب العراقي الوفد المرافق لدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق.