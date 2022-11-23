مجلس الأمة

عالية الخالد تسأل وزير النفط عن جودة الوقود الموزع على الباصات

منذ 6 دقائق
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وجّهت النائب عالية الخالد سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، بشأن جودة الوقود الموزع على الباصات.

ونصّ السؤال على ما يلي:

تعد وسائل النقل العام واحدا من العوامل المؤثرة في الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي وتمثل شبكة الطرق المستخدم عليها وسائل النقل العام أحد عوامل الانبعاث الحراري والتلوث البيئي الناجم عن غازات عوادم السيارات.

ولما كان الملاحظ تكدس الطرق العامة بمركبات وباصات النقل العام والتي يسير الغالب منها خلوا من الركاب إلا القليل، مع تنوع العلامة التجارية (ماركتها) وأحجامها ما يثير التساؤل حول جدوى هذا الكم منها بما تمثله من ازدحام مروري.

وبناء على ما تقدم، وما لوحظ فضلا عن قلة مستخدمي باصات النقل العام إضافة إلى الانبعاث الغازي من عوادم معظمها نتيجة استخدام (السولار) بديلا عن مشتقات البنزين المعالج خلوا من مادة الرصاص بما ينجم عن استخدامه من التلوث البيئي الذي تشهده البلاد إلى أن وصل كملاحظة من بعض الهيئات العالمية بوصول دولة الكويت إلى حد الخطر إلى التلوث البيئي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– ما جودة الوقود الموزع على مشغلي الباصات؟ وما خطوات تطوير الجودة لتحسن الانبعاثات؟

منذ 6 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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