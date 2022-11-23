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مديرة «كونا» بحثت مع سفير النمسا أهمية دور الإعلام في تعزيز التعاون بين البلدين 

منذ 58 دقيقة
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(كونا) – بحثت المديرة العامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع سفير جمهورية النمسا الصديقة لدى البلاد ماريان ألكسندروربا أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ودعم الجهود الدبلوماسية في هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة السالم خلال استقبالها السفير ألكسندروربا في مكتبها الأربعاء حرص (كونا) على مواكبة العلاقات المتميزة التي تربط الكويت والنمسا في شتى المجالات وسط الرغبة المشتركة للبلدين الصديقين في الارتقاء بها إلى آفاق أوسع خصوصا مع سياسة دولة الكويت المنفتحة على مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

ولفتت إلى أهمية الدور الذي تؤديه السفارة النسماوية في مختلف آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات آملة للعلاقات الثنائية مزيدا من التطور والازدهار وعلى وجه الخصوص في المجالين الإعلامي والدبلوماسي.

من جهته هنأ السفير ألكسندروربا الدكتورة السالم بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد منوها بأهمية دور (كونا) في الارتقاء برسالة الإعلام الكويتي الريادي مشيدا بالرصانة والمسؤولية التي تتمتع بها الوكالة وتركيزها على ما يدفع بآفاق التعاون بين الكويت والنمسا على وجه الخصوص إلى مزيد من التقدم والازدهار وبين الكويت ومختلف دول العالم على وجه العموم.

كما نوه بالدور المهم الذي يؤديه الإعلام الكويتي ككل في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين معربا عن شكره على الجهود التي تقوم بها (كونا) أيضا في تعزيز التواصل بين الشعوب وحرصها على المصداقية والموضوعية في نقل الحقائق والأحداث. 

منذ 58 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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