معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام تراجعت 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

وذكر المعهد في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 450 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بينما صعد مخزون المقطرات 1.1 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 2.6 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنحو 1% عند 88.36 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الأمريكي 1.1% ليسجل 80.95 دولار.