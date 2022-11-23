محليات

وزير الدفاع بحث مع سفراء السعودية ومصر وتونس موضوعات مشتركة 

منذ 3 ساعات
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(كونا) – بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى البلاد موضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والعمل بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله الصباح استقبل كلا على حدة سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت وسفير جمهورية تونس الهاشمي عجيلي.

وتم خلال هذه اللقاءات تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والموضوعات المشتركة اضافة الى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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