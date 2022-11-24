اختتام بطولة اتحاد الشرطة الثانية للرماية العملية «رجال – سيدات»

اختتمت بطولة اتحاد الشرطة الثانية للرماية العملية (رجال، سيدات)، التي أقيمت في مجمع ميادين الرماية بنادي الفروسية والرماية لاتحاد الشرطة الرياضي، خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر لعام 2022، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء حقوقي وليد الشهاب وعدد من اعضاء مجلس الإدارة.

وقد أعرب لرئيس مجلس ادارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء حقوقي وليد الشهاب عن شكره وتقديره إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس وحرصهم الدائم على غرس روح التعاون والتنافس الشريف، وتنمية قدرات منتسبي الجهات الأمنية وتشجع ممارسة هواياتهم الرياضية.

كما تقدم اللواء الشهاب بالتهاني للفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين في هذه البطولة، وعلى ما قدموه من منافسات اتسمت بالروح المعنوية العالية، وعكست روح التآخي والتنافس الشريف، والأداء المشرف.

مؤكدا على أن النجاح في مثل هذه المنافسات يدل على مدى الدعم الذي تقدمه المؤسسة الأمنية والعسكرية لمنتسبيها، وتشجعهم على التميز والإبداع وتنمية المواهب المختلفة، بما يساعدهم على التفوق في جميع المجالات التي يشاركون فيها. مثمنا الروح المعنوية العالية التي اتسمت بها البطولة، ومؤكدا على ضرورة تعزيز نشاط الرياضة الشرطية والعسكرية، لأنها من أهم ركائز منظومة الأمن الشامل، وذلك لدورها الفعال في التهيئة البدنية والنفسية للعسكريين، ورفع كفاءتهم وجاهزيتهم لأداء مهامهم بنجاح وكفاءة.

وفي الختام قام رئيس مجلس ادارة اتحاد الشرطة الرياضي اللواء حقوقي وليد الشهاب بتكريم حكام البطولة والطوارئ الطبية والفائزين بالمراتب الأولى في هذه البطولة، كما تم التقاط الصور التذكارية بين المشاركين.