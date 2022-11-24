ارتفاع الصادرات السلعية السعودية خلال الربع الثالث 2022

ارتفعت الصادرات السلعية السعودية خلال الربع الثالث من العام 2022 بـ 46.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 399.7 مليار من 273.6 مليار ريال في الربع المناظر من 2021.

هذا وارتفعت الصادرات النفطية في الربع الثالث بـ 57.3% إلى 117 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بـ 13.1% في الربع الثالث لتسجل 78.4 مليار ريال.

على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث 2022 بنسبة25.1% بمقدار 36.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 181.1 مليار ريال في الربع الثالث عام 2022، مقابل 144.8 مليار ريال في الربع الثالث عام 2021.

