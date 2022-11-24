«الأرصاد»: طقس عطلة الأسبوع دافئ نهاراً ومائل للبرودة ليلاً

(كونا) – توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئاً نهاراً ومائلاً للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، وتكون الرياح عموماً خفيفة إلى معتدلة، تنشط على فترات مع فرصة للغبار ببعض المناطق خصوصا المكشوفة تؤدي لارتفاع أمواج البحر أكثر من ست أقدام.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة وغائما والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة للغبار على بعض المناطق خاصة الغربية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا وغائما والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.