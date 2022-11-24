الاتحاد الأوروبي يخفق في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز

(كونا) – فشل وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز لتخفيف أزمة الطاقة في ظل خلافات شديدة على المقترح الذي يراه البعض صفعة على الوجه.

وخلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل شدد عدد من وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي على الحاجة لإجراء فعال لوضع سقف لسعر الغاز عند الضرورة خشية أن تتسبب الأسعار المرتفعة في صعوبات شديدة لمواطنينا وإلحاق أضرار جسيمة بالصناعة والشركات في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة قادري سيمسون في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن المباحثات أظهرت إمكانية الاتفاق على حل يحظى بدعم واسع رغم اختلاف وجهات النظر.

غير أن وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي قال في المؤتمر الصحفي ذاته إن سقف سعر الغاز لم يبحث اليوم.

وأضاف أنه سيجري إطلاق آلية تصحيح السوق التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بمجرد أن يتجاوز سعر الغاز 275 يورو لكل ميغاواط / ساعة عن أسبوعين متتاليين.

لكن عددا آخر من وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي انتقدوا اقتراح المفوضية الأوروبية منهم الوزيرة البولندية آنا موسكوا التي قالت إن سقف أسعار الغاز لا يرضي أي دولة بمفردها.