دوليات

السعودية.. سيول في جدة تعطل المدارس وتغلق الطرق 

منذ 3 ساعات
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هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة، الخميس، ما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن “إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار”.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على حسابه عبر تويتر ” نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية”، داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية فجر الخميس أنه و”حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص”.

وكانت المدارس أغلقت أبوابها الأربعاء بعد قرار ملكي بيوم إجازة للقطاعين الخاص والعام وللطلاب، بمناسبة فوز منتخب المملكة لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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