«الطيران المدني» توقّع اتفاقية مع «الكويتية» و«ناس» لتطوير خدمات المطار

(كونا) – وقعت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس «اتفاقية مستوى الخدمة»، مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة ناشيونال للخدمات الأرضية «ناس» لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطار الكويت الدولي.

وقال المدير العام للطيران المدني بالتكليف صالح الفداغي على هامش التوقيع، إن الإدارة تحرص على أن يكون مطار الكويت لناحية التشغيل مستوفياً للمعايير والضوابط العالمية الخاصة بالأمن والسلامة.

وأضاف الفداغي أن من ضمن هذه المعايير تقديم الخدمات في جميع أنحاء المطار ضمن وحدة قياس أساسية هي «إس إل إيه» والمعروفة «باتفاقية مستوى الخدمة»، وهي جزء من من عقد الخدمة الذي يحدد ويدون فيه مستوى الخدمة التي تقدم المسافرين بين «الطيران المدني» ومقدم الخدمة.

وذكر أن هذا النوع من الاتفاقيات يضمن للطيران المدني الحفاظ على مستوى الخدمة وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن وتحقيق رضا جمهور المسافرين مضيفا أنه في الوقت نفسه يتيح له أن «يعاقب أو يكافئ» مقدم الخدمة حسب هذه الاتفاقية.

ولفت إلى أن الطيران المدني دأبت منذ أكثر من سنة على العمل لتوفير هذه الاتفاقيات الخاصة بالخدمات الأساسية لاسيما الأرضية بغية تطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين بكفاءة عالية أسوة بالمطارات العالمية.

وبين أن مقدمي الخدمات الأرضية هم الشركات التي تقدم جميع الخدمات في المطار بمناطق وزن الأمتعة وعند دخول البوابات واستلام الحقائب وقبول المسافرين على الرحلات ونقل حقائبهم وشحنها وتجهيز الطائرة بالوقود والنظافة والتغذية وغيرها من الخدمات.