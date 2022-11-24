العقيد صالح السهيل: واجبنا محاربة المخدرات والتصدي لها على كافة الأصعدة

• الشباب هم عماد المجتمع وأن المخدرات هي السبب الرئيسي لدمار المجتمع

• محاربة جميع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع من خلال المعارض التوعوية

تنفيذاً لقرارت وتطلعات مجلس الوزراء في مكافحة آفة المخدرات وتزامناً مع الحملة المشتركة بين الوزرات والمؤسسات والهيئات نظمت وزارة الداخلية المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات لتعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمع بالآثار السلبية لآفة المخدرات .

وشدد مدير إدارة العلاقات العامه لوزارة الداخليه العقيد/ صالح السهيل على أهمية مواجهة قضية المخدرات والتصدي لها على كافة الأصعده حتى لا تزداد في مجتمعنا وعلى أبناء الكويت .

وأكد أن الشباب هم عماد المجتمع وأن المخدرات هي السبب الرئيسي لدمار المجتمع والطاقه الشبابية.

وأشار إلى أنه من واجب الجميع محاربة جميع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع من خلال إقامة المعارض التوعويه والندوات وغيرها .