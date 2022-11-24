«النجاة الخيرية» تدشن حملة إغاثية لدعم نازحين بمحافظة تعز اليمنية

(كونا) – دشنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الخميس حملة إغاثية لتوفير مساعدات غذائية وإيوائية وأدوية للنازحين والفئات الأشد حاجة في منطقة «الوازعية» بمحافظة «تعز» اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وأشاد وكيل محافظة «تعز» المهندس رشاد الأكحلي في تصريح صحفي خلال تدشين الحملة التي تحمل شعار «جمعة اليمن» بالتدخلات الإنسانية لدولة الكويت في اليمن وبالدعم المتواصل المقدم من جمعية النجاة الخيرية في مختلف القطاعات مبينا أن هذه الحملة سيكون لها تأثير بارز في تحسين الظروف المعيشية القاسية للأسر النازحة في اليمن.

من جانبه قال مدير إدارة الموارد والحملات في جمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء في تصريح لـ«كونا» إن تخصيص حملة إنسانية باسم «جمعة اليمن» التي توافق غدا الجمعة يأتي إسهاما في إغاثة النازحين والفئات الأشد فقرا وتضررا من أشقائنا اليمنيين.

وأضاف الشقراء الذي يزور اليمن حاليا رفقة وفد إنساني كويتي أن هذه الحملة تأتي في إطار حملة أوسع هي «دفئا وسلاما» الشتوية وذلك تجسيدا للدور الإنساني لدولة الكويت في دعم أشقائها المحتاجين والمتضررين في اليمن والدول العربية كافة.