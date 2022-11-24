بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 31.2 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 31.2 نقطة ليبلغ مستوى 7586.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المئة.

وتم تداول 144.7 مليون سهم عبر 7554 صفقة نقدية بقيمة 33.6 مليون دينار «نحو 101.8 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 45.4 نقطة ليبلغ مستوى 5704.58 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.80 في المئة من خلال تداول 69.6 مليون سهم عبر 3294 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار «نحو 24.2 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26.9 نقطة ليبلغ مستوى 8486.24 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.32 في المئة من خلال تداول 75.17 مليون سهم عبر 4260 صفقة بقيمة 25.5 مليون دينار «نحو 77.2 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 52.12 نقطة ليبلغ مستوى 5866.20 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.90 في المئة من خلال تداول 56.19 مليون سهم عبر 2292 صفقة نقدية بقيمة 56.5 مليون دينار «نحو 19.6 مليون دولار».

وكانت شركات «امتيازات» و«أريد» و«الديرة» و«الأنظمة» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«مشاريع» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «فجيرة أ» و«ورقية» و«كميفك» و«مراكز» الأكثر انخفاضاً.