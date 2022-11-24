روسيا ستستخدم غاز الأعصاب إذا استمرت قواتها في التراجع

رجح مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن يستخدم الروس الأسلحة الكيمياوية بما فيها «غاز الأعصاب»، في أوكرانيا أولاً، قبل اللجوء إلى مواجهة نووية مع الناتو إذا استمرت قواتها في التراجع.

وأفادت ستة مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة بدأت مساعدة الحلفاء على تعبئة موارد واستثمارات جديدة في تصنيع أنظمة الكشف عند استخدام المواد الكيمياوية وفق خطة وضعها مسؤولون أميركيون ووزارة الدفاع.

إلا أنها أضافت أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات استخباراتية تشير إلى أن مثل هذا الهجوم وشيك، بحسب ما نقل موقع «بوليتيكو».

فيما يعتقد العديد من مسؤولي البنتاغون أن القتال سيتوقف خلال أشهر الشتاء، مع عدم قدرة أي من الجانبين على اتخاذ المزيد من الأراضي.

وقالت المصادر إنه في حالة استمرار الخسائر في ساحة المعركة، أو الانهيار الكامل للجيش الروسي، فإن موسكو قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية، بما في ذلك غاز الأعصاب نوفيتشوك .