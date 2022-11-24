ضبط مسافر عربي بحوزته 10 كيلو يُشتبه أنها «حشيش» في جمرك العبدلي 

كشف مدير جمرك العبدلي السيد/ سعد المطيري عن تمكّن رجال الجمارك في مركز جمرك العبدلي الحدودي من إيقاف مسافر عربي عند دخوله إلى البلاد مستقلاً أحد الباصات وبحوزته نحو (10) كيلو مادة مخدرة يشتبه انها حشيش.

وفي التفاصيل: قَدِم إلى منفذ العبدلي الحدودي باص نقل عام ، قادم من العراق يُقلُّ عدداً من المسافرين، وقام المفتش الجمركي بإدخال الباص إلى ساحة التفتيش، وتم تفتيش المسافرين حسب الإجراءات المتبعة ، وأثناء ذلك وجد المفتش الجمركي عدداً من الأمتعة الشخصية مع مسافر عربي، فتم إدخالها على جهاز الفحص الإشعاعي الذي بيّن وجود اشتباه في احد الامتعه ، وبناء عليه قام المفتش الجمركي بالتفتيش الدقيق، ليعثر على عدد (10) أكياس مُغلقة بإحكام، وعند فتحها تم العثور على مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة، ويقدر وزنها بنحو (10) كيلو غرامات.

ومن جانب اخر، اشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد/ سليمان الفهد، بعمل مفتشي ومفتشات الجمارك في جميع المنافذ كما اشاد الفهد برجال وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات على جميع الجهود والاستجابه السريعه والتعاون الدائم ، مؤكداً أن ازدياد عمليات ضبط المخدرات يدل على تكاتف الجميع وحرصهم على حفظ الأمن ، هذا وتم عمل الإجراءات الجمركية المتبعة، وتم تحويل المضبوطات والمسافر إلى جهات الاختصاص.