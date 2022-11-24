لجنة العفو الخاص تعقد اجتماعها الأول برئاسة الشيتان

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن اللجنة المشكلة بموجب المرسوم الأميري رقم 218 لسنة 2022 بشان العفو الخاص عن جرائم مححدة قد عقدت اجتماعها الأول صباح اليوم في قصر السيف برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان وعضوية النائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وبحضور عدد من مستشاري النيابة العامة وقيادات وزارة الداخلية .

وقد باشرت اللجنة أعمالها لتنفيذ المهمة المكلفة بها بإعداد كشوف المحكومين اللذين تنطبق عليهم أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه وذلك بصفة الاستعجال .