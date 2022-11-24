مجلس القيادة اليمني: ملتزمون بردع الهجمات الحوثية على المنشآت الاقتصادية 

(كونا) – أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع التهديدات والهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على المنشآت الاقتصادية لضمان استمرار مصالح المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي عقده المجلس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وبحضور رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري لمناقشة الإجراءات المتخذة لتحييد الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية والحد من تداعياتها الكارثية خصوصا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وحذر المجلس من تداعيات كارثية وآثار جسيمة ناجمة عن الهجمات الإرهابية الحوثية وفي المقدمة أزمة مرتبات محتملة وأزمة في الأمن الغذائي في أنحاء اليمن وانهيار الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة.

وأكد أن تكرار الاعتداءات الإرهابية لا يستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين وإنما تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار الميليشيات الإرهابية بجميع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة.