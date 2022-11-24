وزير التجارة الصيني: قلقون من القيود التجارية والاستثمارية الأمريكية 

(كونا) – أعرب وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو عن قلقه من «القيود التجارية والاستثمارية» التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده وموقف واشنطن من قضية تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارية الصينية شو جيويه تينغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أوردته وكالة أنباء الصين شينخوا إن تصريحات وانغ ون تاو جاءت خلال لقائه الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي على هامش اجتماع القياديين الاقتصادين بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك» مشيرة إلى أن الجانبين عقدا هذا اللقاء عقب القمة الصينية – الأمريكية في بانكوك الأسبوع الماضي.

وقالت شو جيويه تينغ إن الوزير الصيني ناقش مع الممثلة التجارية الأمريكية خلال اللقاء القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية والتعاون التجاري الإقليمي والمتعدد الأطراف مشيرة إلى أن الحوار بينهما كان صريحا ومهنيا وبناء.

وشدد الوزير الصيني على ضرورة السعي من أجل أرضية مشتركة رغم الخلافات والعمل من أجل التعاون البناء وإيجاد طرق ملموسة لحل المشاكل على أساس الثقة المتبادلة.

كما اقترح أن يفكر الجانبان في الانفتاح على مبادرات التعاون الاقتصادي الإقليمي لتكون شاملة ومنفتحة وتؤدي إلى التضامن والتعاون.

وقدم وانغ ون تاو معلومات عن مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الشهر المقبل مؤكدا أن بكين ستمضي في مسار التحديث وتعزيز الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال والسعي لتحقيق التنمية السلمية.