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وزير الخارجية: نستذكر الموقف الأمريكي الصلب لنصرة الكويت خلال الغزو

منذ 3 ساعات
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(كونا) – استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الخميس في ديوان عام الوزارة وفدا برلمانيا من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب مارك تاكانو رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية إلى الكويت.
واستذكر وزير الخارجية خلال اللقاء الموقف الصلب الذي اتخذته الولايات المتحدة لنصرة الحق الكويتي في حرب تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم عام 1991 معتبرا أن هذا الموقف سيظل حاضرا وراسخا في أذهان وأفئدة جميع الكويتيين.
وأشار إلى أن العام الحالي يشهد ذكرى مرور 31 عاما على عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لتحرير الكويت مستذكرا بعظيم الاعتزاز محاربتهم جنبا إلى جنب مع الجيش الكويتي وتضحياتهم الجليلة التي قدموها في معركة عاصفة الصحراء حيث امتزجت فيها الدماء الكويتية والأمريكية الأمر الذي سيظل محفورا في عقول وقلوب كل الكويتيين عبر التاريخ.
وبدورهم جدد أعضاء الكونجرس الأمريكي التزام بلادهم بصون أمن وسلامة الكويت وشعبها الأمر الذي يعد محورا راسخا في العلاقات بين شعبي البلدين الصديقين معربين عن وافر الشكر والعرفان للكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة الأمريكية على أراضيها.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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