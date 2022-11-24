وزير الدفاع: تحديث وتطوير منظومة الطيران لرفع مستوى الجاهزية والأداء

(كونا) – أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح على بذل كل الجهود لمواكبة عمليات التحديث والتطوير لمنظومة الطيران ما من شأنه إحداث تحول وتقدم كبير في كفاءة وقدرات القوة الجوية والمساهمة في رفع مستوى الجاهزية والأداء لمنتسبيها.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لرئاسة الأركان العامة للجيش خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع صباح اليوم الخميس إلى قاعدة عبدالله المبارك الجوية رافقه فيها رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار القادة وكان في استقباله لدى وصوله مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين وعدد من قيادات القوة الجوية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو القوة الجوية وبعطائهم وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة الوطن في مختلف الظروف والمواقف والأزمات إذ شهد الجميع دورهم البطولي وأداءهم المتميز وعطاءهم غير المحدود خلال جائحة كورونا وما قاموا به من جهود في سبيل دعم ومساندة وزارات ومؤسسات الدولة إضافة إلى مشاركاتهم العديدة في العمليات الإغاثية والإنسانية.

وعبر عن سعادته بهذه الزيارة والالتقاء بمنتسبي قاعدة عبدالله المبارك الجوية ناقلا لهم تحيات وتقدير سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على ما يقومون به من جهود في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم بكل إخلاص ووفاء وعطاء لهذا الوطن المعطاء.

وأوضح وزير الدفاع أن الوزارة تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق رجال القوة الجوية وكلها ثقة بأنهم أهل لها من خلال تحملهم لمهام واجبهم الحيوي وما يتطلبه ذلك من ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون المستمر مع مختلف القطاعات العسكرية في البلاد ضمن منظومة عمل مشتركة تهدف للمحافظة على أمن الوطن وسلامة من يعيش على أرضه الطيبة.

واستمع الشيخ عبدالله العلي الصباح خلال الزيارة إلى إيجاز تناول بيان أهم الواجبات والمهام المناطة بالقاعدة إضافة إلى استعراض سير رحلات النقل والشحن التي تقوم بتنفيذها ودورها في دعم ومساندة مختلف الجهات الرسمية بالدولة.

كما تم تقديم شرح مفصل عن مروحيات (الكاراكال) التي تم تسلم عدد منها ضمن صفقة المروحيات المبرمة وتم استعراض أهم ما تتضمنه هذه المروحيات من تقنيات ومميزات من شأنها أن تدعم قدرات وإمكانيات القوة الجوية الكويتية بالإضافة إلى طائرات c-130 و سيكورسكي.