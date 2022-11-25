أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مدفوعة بمخاوف تراجع الطلب في الصين ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وحذر الرئيس الروسي “فيلاديمير بوتين” خلال بيان من الكرملين من أن خطط وضع سقف لسعر النفط الروسي تتعارض مع مبادئ السوق وتهدد بعواقب خطيرة على أسواق الطاقة العالمية.

وخلال الأسبوع، ناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مستويات تتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، بهدف الحد من إيرادات موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

وتزداد المخاوف قبل الحظر المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر من قبل الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها في الرابع من ديسمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.45% أو بنحو 38 سنتًا إلى 85.72 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:19 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، متجهة لتسجيل خسارة بنسبة

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.73% أو 57 سنتًا إلى 78.51 دولار للبرميل.