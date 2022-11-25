دوليات

إبراهيم عيسى يثير الجدل: منع الخمور في مونديال قطر.. مخالف للشريعة

منذ 40 دقيقة
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خرج الإعلامي المصري إبراهيم عيسى بتصريحات غريبة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي، قال فيها إن منع شرب الخمور في مونديال قطر مخالف للشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن شرب الخمور حُرّم على المسلمين ولكن للأجانب ليس حراماً.
وقال  في تعليق ببرنامج حديث القاهرة، على قناة القاهرة والناس المصرية إن أي طالب في تانية أزهر يعرف، وافتحوا أي كتاب وادخل على مواقع السلفيين نفسهم واكتبوا عن موقف الشريعة الإسلامية من شرب الخمرة في المجتمعات والدول المسلمة.
وأضاف «فتاوى المذاهب كلها تقول إنه من حق أهل الكتاب صناعة الخمر والبيع والشراء وشرب الخمور في الدول الإسلامية، ومن حقهم تربية الخنازير وأكلها وذبحها وشراؤها وبيعها في الدول الإسلامية، ومن أيام سيدنا عمر بن الخطاب يأخذ ضرائب على الخمور».

منذ 40 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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