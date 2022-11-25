إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية 

(كونا) – أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات وقعت في الضفة الغربية إثر قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية انطلقت اليوم الجمعة للتنديد بالاستيطان.

وقالت الجمعية في بيان إن 10 شباب فلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وجاء ذلك بعدما انطلقت مسيرة من وسط البلدة عقب صلاة الجمعة باتجاه البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون على أراضيها ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت في المكان وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر في الوقت نفسه إلى أن عددا من المشاركين في مسيرة أخرى خرجت في قرية بيت دجن شرق نابلس أصيبوا بحالات اختناق بالغاز بعد أن قمع جيش الاحتلال المسيرة الاحتجاجية على إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها.

كما أصيب ثلاثة شباب فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في حين أصيب العشرات بالاختناق بعد أن هاجم جيش الاحتلال مسيرة ثالثة مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي في بيان إن الطواقم الطبية قدمت الإسعاف الميداني للمصابين مشيرا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية بأعداد كبيرة واعتلوا أسطح المنازل ونصبوا كمائن في أماكن مختلفة للشباب الفلسطينيين.