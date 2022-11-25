«الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئياً نهاراً مع فرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى 31 درجة

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة و غائم جزئيا نهاراً ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وتوقعت طقس مائل للبروده وغائم جزئيا ليلاً ، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على المناطق الشمالية.

• درجة الحرارة العظمى: 31° C .

• درجة الحرارة الصغرى: 20° C .

حالة البحر:

• نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا – ارتفاع الموج: 2 – 6 قدم.

• ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا – ارتفاع الموج: 2 – 6 قدم.