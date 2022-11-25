محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئياً نهاراً مع فرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى 31 درجة

منذ 12 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة و غائم جزئيا نهاراً ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وتوقعت طقس مائل للبروده وغائم جزئيا ليلاً ، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على المناطق الشمالية.

• درجة الحرارة العظمى:   31° C .

• درجة الحرارة الصغرى:  20° C .

حالة البحر:

• نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا   –   ارتفاع الموج: 2 – 6 قدم.

• ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا   –   ارتفاع الموج: 2 – 6 قدم.

منذ 12 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«هيئة القصر»: تقديم 235 ألف دينار مساعدات دراسية للمستحقين

أكتوبر 2, 2022

الدوسري: تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي استمرار لسياسات سابقة طالبنا بتغييرها

سبتمبر 13, 2022

بدء أعمال البنية التحتية بحديقة الشعب لـ«وينتر وندرلاند»

أكتوبر 12, 2022

«الأرصاد»: استمرار فرص سقوط أمطار متفرقة ورعدية.. اليوم

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى