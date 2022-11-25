الخامس والعشرون من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – 1952 – أول ناد ثقافي ينشأ تحت مسمى النادي الثقافي القومي والذي يعد من أبرز الأندية في تلك الفترة.

1961 – تأسيس الشركة الكويتية للاستثمار بهدف التعامل مع مختلف نشاطات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي برأسمال بلغ 15 مليون دينار.

1962 – المناضلة العربية الجزائرية جميلة بوحيرد تزور الكويت وتحظى باستقبال حار تقديرا لنضالها ضد الاستعمار وتأتي هذه الزيارة اعترافا من الثورة الجزائرية بالدور المهم الذي قدمه أهل الكويت لنصرة الشعب الجزائري في ثورته ضد الاستعمار الفرنسي.

1985 – إيران تصادر سفينة الشحن الكويتية (ابن البيطار) ضمن سلسلة الهجمات والاعمال العدائية ضد السفن الكويتية.

2008 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه والذي يفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية.

2010 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا لباكستان بقيمة 12 مليون دينار للاسهام في تمويل مشروع (نيلوم جيلوم) الكهرومائي الهادف إلى تطوير النظام الوطني لتوليد الكهرباء.

2010 – لاعب رفع الاثقال حمد النويعم يحرز الميدالية الذهبية بوزن تحت 75 كيلوغراما في البطولة الآسيوية التي اقيمت في غوانزو الصينية وبذلك وصل عدد الميداليات التي أحرزتها الكويت في هذه البطولة 11 ميدالية منها أربع ذهبيات وست فضيات وبرونزية واحدة.

2013 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يمول 12 مشروعا تنمويا في غينيا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 177 مليون دولار.

2014 – الكويت تتبرع بمليون دولار لإنشاء مركز إسلامي باسمها في ولاية (يوتا) الأمريكية.

2014 – الكويت تتبرع بمبلغ 117 ألف يورو لتشييد مركز ثقافي إسلامي في بولندا.

2018 – معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن تدشين أول مركبة كهربائية في البلاد تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب المنبعث من مساحيق نانونية.

2018 – شركة ناقلات النفط الكويتية تعلن بدء مرحلة التنفيذ لمشروع بناء ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة بقيمة 895ر64 مليون دينار كويتي.

2020 – نجاح فريق طبي كويتي متخصص ضمن برنامج زراعة الكبد في إجراء أول عملية زراعة كبد لمواطنة في العقد السادس من عمرها في مركز الدبوس بمستشفى العدان.