دوليات

الرئيس التركي يعلن عن إنشاء حزام أمني على طول الحدود الجنوبية 

منذ 8 دقائق
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(كونا) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة عن إنشاء حزام أمني على طول الحدود الجنوبية لبلاده.
وقال إردوغان في كلمة خلال مشاركته في فعالية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بمدينة إسطنبول «سننشئ حزاما أمنيا على طول حدودنا الجنوبية بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن».
وأضاف أن تركيا ستواصل نضالها دون توقف ولا يحق لأحد أن ينتظر منا التسامح مع المسلحين مؤكدا عزمه على اجتثاث الإرهاب من جذوره.
وذكر إردوغان «فليتشبث المسلحون بمن يريدون لكننا سنحاسبهم وسنواصل محاسبة أعداء الإنسانية على كل قطرة دماء أراقوها وتركيا عازمة على الاستمرار باستراتيجيتها لاجتثاث الإرهاب من جذوره» بحسب تعبيره.

منذ 8 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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