السفيرة الفرنسية: 1000 مدرس للغة الفرنسية في الكويت

ذكرت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر أن السفارة الفرنسية، الممثلة بالمعهد الفرنسي في الكويت، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية، وجامعة الخليج والمعهد الفرنسي في باريس، تعتزم تنظيم دورة تدريب إقليمية باللغة الفرنسية كلغة أجنبية لفائدة مدرسي اللغة الفرنسية في فبراير المقبل بالكويت والتي ستجمع 70 مشاركا من 5 دول هي السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت.

وفي كلمة ألقتها بمناسبة «اليوم العالمي لمعلمي اللغة الفرنسية»، وتكريم معلمي اللغة الفرنسية في الكويت مساء أمس الأول، في دارتها، بحضور الموجه العام للغة الفرنسية بوزارة التربية أنور الكندري، وعدد كبير من معلمي اللغة الكويتيين، وحشد من الطلاب والمواطنين، أكدت لوفليشر ان «هذا اليوم مناسبة لشكر نحو 1000 مدرس للغة الفرنسية في الكويت الذين تتمثل مهمتهم في نقل وصنع محتوى يسهم في انفتاح الأجيال القادمة على الثقافة واللغة الفرنسية» وفقاً لـ “الجريدة” .

وأضافت أن هذا الاستقبال يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمدرسي اللغة الفرنسية والذي كان إطلاقه بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، كجزء من خطة تعزيز اللغة الفرنسية وتعدد اللغات، مشيرة إلى أن «اللغة الفرنسية تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد المتحدثين بها، بعد الماندرين الصينية والإنكليزية والإسبانية والعربية، أي أكثر من 235 مليون شخص يتحدثون الفرنسية يوميا، وما يقرب من 300 مليون شخص قادرون على التعبير عن أنفسهم باللغة الفرنسية».