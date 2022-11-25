«الصحة»: رصد إصابة مواطن بـ«الكوليرا» بعد عودته من دولة مجاورة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنها رصدت إصابة مواطن بمرض «الكوليرا»، حيث ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من أحد الدول المجاورة، التي تعاني من تفشي المرض.

وقالت في بيان، إنه تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حالياً متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

وأكدت الوزارة أن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة، منوهين على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأى دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

وشددت الوزارة على الذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة مثل «الحرارة والإسهال» خلال 7 أيام من وصولهم من أحد الدول التي يتفشى فيها المرض، التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم.