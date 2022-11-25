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الصين تسجل 32943 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 7 دقائق
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(رويترز) – ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت 32943 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 نوفمبر، منها 3103 إصابات مصحوبة بأعراض و29840 بدون أعراض.

وسجلت الصين 31656 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 4010 إصابات مصحوبة بأعراض و27646 بدون أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 32695 حالة محلية جديدة، منها 3041 مصحوبة بأعراض و29654 بدون أعراض، ارتفاعا من 31444 في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أي وفاة جديدة، مقارنة مع واحدة في اليوم السابق، ليبقى عددها عند 5232.

وحتى أمس الخميس، سجلت الصين 300619 إصابات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.

منذ 7 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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