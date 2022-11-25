اقتصاد

«المركزي» الباكستاني يرفع سعر الفائدة إلى 16 في المئة 

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – أعلن البنك المركزي الباكستاني اليوم الجمعة رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 16 في المئة في محاولة للسيطرة على التضخم.
وذكر البنك في بيان أن القرار يهدف إلى ضمان عدم ثبات التضخم واحتواء المخاطر أمام الاستقرار المالي ما يمهد الطريق نحو تحقيق معدل نمو أعلى على أساس مستدام.
وأضاف البيان أن القرار جاء عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك والتي توقعت نموا بمقدار 2 في المئة في عام 2023 فيما سيبلغ العجز في الحساب الجاري 3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
ورأت اللجنة ان الضغوط التضخمية أثبتت أنها أكثر قوة وشدة مما كان متوقعا متأثرة بتعطل الإمدادات عالميا ومحليا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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