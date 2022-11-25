اقتصاد

انخفاض العملات المشفرة.. لكن «البيتكوين» تظل أعلى 16 ألف دولار

منذ 3 ساعات
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انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتداعيات انهيار بورصة “إف تي إكس” على السوق.

ومع ذلك، توقعت المستثمرة الأمريكية “كاثي وود” في مقابلة مع “بلومبرج” هذا الأسبوع وصول سعر البيتكوين لمستوى مليون دولار بحلول عام 2030، على الرغم من انخفاضها بنحو 65% منذ بداية هذا العام حتى الآن.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة 0.93% إلى 826.37 مليار دولار، بحسب بيانات “كوين ماركت كاب”.

وهبطت البيتكوين بنسبة 0.77% عند 16427.61 دولار، في تمام الساعة 1:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين باس”.

وانخفضت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية “الإيثريوم” بنسبة 1.56% إلى 1179.07 دولار، بينما ارتفعت الريبل 1.82% إلى 40.68 سنت.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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