دوليات

بوتين لأمهات الجنود الروس: أبناؤكم أبطال يدافعون عن الوطن

منذ ساعة واحدة
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في لقاء مع أمهات الجنود الروس الذين اشتركوا في القتال على الأراضي الأوكرانية، حيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شجاعة هؤلاء الأبناء الأبطال في الدفاع عن الوطن والشعب الروسي سواء في دونباس شرق أوكرانيا أم في غيرها.
كما أشاد بتضحياتهم، معرباً عن تضامنه مع العائلات التي خسرت أولادها، وقال «أريد أن تعرفن أنني أنا شخصيا وكل قادة البلد نشاطر هذا الألم، نعرف أن لا شيء يمكن أن يعوض عن خسارة ابن».
وأضاف أن الحياة أكثر تعقيدا مما نراه على التلفزيون أو على الإنترنت ثمّة الكثير من الأكاذيب.
أتى هذا اللقاء مع انتشار مقاطع فيديو، منذ أسابيع على حسابات باللغة الروسية على الإنترنت، لأمهات وزوجات جنود أرسلوا للقتال في أوكرانيا، يتجمّعن في مناطق عدة ليطالبن بوتين بالالتزام بوعوده لجهة تأمين أقصى تدابير الحماية للعسكريين.
 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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