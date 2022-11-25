تباطؤ نمو الصادرات الإيطالية خارج أوروبا لأقل من 17 بالمئة

(كونا) – أظهرت بيانات رسمية في إيطاليا اليوم الجمعة تباطؤ نمو صادرات البلاد إلى خارج الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي إلى أقل من 17 في المئة على أساس سنوي تزامنا مع تقلص العجز في فاتورة واردات الطاقة.

وقال المعهد القومي للاحصاء «ايستات» في تقديراته لشهر أكتوبر بشأن التجارة الخارجية إن التبادل التجاري مع البلدان خارج دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا دوريا لكلا التدفقات سواء على مستوى الصادرات التي تراجعت بنسبة 4.3 في المئة والواردات بنسبة 8.7 في المئة.

وعلى أساس سنوي ذكر المعهد أن التدفقات سجلت في أكتوبر تباطؤ معدل نمو تدفق الصادرات إلى نسبة 16.6 في المئة مقابل نمو سنوي بلغ 27.2 في المئة في سبتمبر الماضي بينما تباطأ بالمقابل نمو تدفق الواردات من 59 في المئة إلى 38.3 في المئة.