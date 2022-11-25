«تويتر» تطلق خدمة توثيق الحسابات بألوان مختلفة.. الأسبوع المقبل

أعلن الملياردير “إيلون ماسك” في تغريدة الجمعة أن “تويتر” ستطلق خدمة “توثيق الحسابات” الأسبوع المقبل، بألوان مختلفة تعتمد على نوع الحساب.

وأضاف المدير التنفيذي الجديد لـ “تويتر” أن سيكون هناك علامة ذهبية للشركات، ورمادية للحسابات الحكومية، واللون الأزرق الحالي لحسابات الأفراد سواء كانوا مشاهير أم لا.

وأوضح أنه سيتم التحقق من كافة الحسابات الموثقة بشكل يدوي، قبل تفعيل خدمة التوثيق، ووصف تلك الخطوة بالشاقة ولكنها ضرورية.

وذلك بعدما اضطر “ماسك” على إيقاف خدمة “تويتر بلو” التي تبلغ تكلفتها 8 مليارات دولار شهريًا، والتي سمحت لأي شخص بدفع الاشتراك مقابل علامة التحقق الزرقاء، وذلك بعدما أساء المستخدمون استخدام هذا النظام من خلال انتحال شخصية العلامات التجارية الشهيرة والمشاهير.